Richiamo alimentare, dal gorgonzola ai mirtilli attenti a cosa mangiate

Milano, 7 febbraio 2024 - Gorgonzola con possibile presenza di listeria. E’ l’ultimo richiamo di prodotti alimentari reso noto dal ministero della Salute. Il richiamo riguarda la forma intera ma anche pezzi di formaggio a marchio Gorgonzola Dolce Dop Palzola /Sovrano/R.P./Dolce&Blu/Romanin. Il lotto di produzione è il D16423A con scadenza 20 marzo 2024. L’invito è di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita.

Mirtilli

Dal formaggio ai mirtilli surgelati prodotti da Freshona e commercializzati da Lidl. Anche in questo caso si tratta di rischio microbiologico. E’ infatti possibile la presenza di Norovirus in Mirtilli Giganti Americani Freshona senza indicazione in etichetta del consumo previa cottura. Il lotto è il LP3144DL7 in confezione in plastica da 500 grammi con scadenza il 31 maggio. In questo caso è di consumare il prodotto solo previa cottura.

Alimento normocalorico

E per finire due richiami per Glucerna Select per potenziale deterioramento del prodotto a seguito di un evento di produzione isolato. Si tratta di Glucerna Select lotto di produzione 54469NR in bottiglia da mezzo litro e Glucerna Select 1,5 lotto di produzione 54427NR in bottiglia 500 da ml a gusto vaniglia. Sono sono commercializzati da Abbott srl che ritirerà tutte le unità dei lotti di prodotto interessato. Si tratta, si legge nel sito aziendale, di “un alimento a fini medici speciali normocalorico e a basso indice glicemico specifico per il regime alimentare di pazienti diabetici o con intolleranza al glucosio”.