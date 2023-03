Onlus Asm, festa di primavera alla società Umanitaria

Il governatore Fontana ospite dell'Onlus

“Alcuni disegni del destino possono essere cambiati, Asm per prevenire le malformazioni, rischi genetici e per per curare le malattie già nel grembo materno”: questo lo slogan dell'Onlus milanese ASM l’associazione italiana studio malformazioni. Apparecchi medicali innovativi possono contribuire a salvare la vita di molti bambini, il loro acquisti è possibile grazie ad una raccolta continua di fondi. La presidente ASM e della Fondazione ASM per la Salute dell’Infanzia, Marinella Di Capua ha scelto per la festa di primavera del 29 marzo, il salone degli affreschi della società Umanitaria per una nuova e importante tappa del percorso che porta ad una tutela sempre più efficace della salute dei neonati più fragili. Gli ospiti saranno allietati dello spettacolo “andando, vincendo” della violinista-performer Saule Kilaite, che reinterpreterà in modo originale e coinvolgente le canzoni e le ballate tratte dalle tradizioni di diversi Paesi del mondo. Il ricavato della serata sarà devoluto per l’acquisto di monitor multiparametrici, necessari per seguire il decorso postoperatorio dei neonati che hanno subìto interventi chirurgici. ASM è nata nel 1981 come erede della Commissione che era stata istituita dal Governo nel 1976 per studiare le possibili conseguenze negative sui bambini nati dalle donne in gravidanza che erano state esposte...