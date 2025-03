Giornata mondiale dell'Autismo, settimana di eventi gratuiti con cooking class

Milano, 31 maggio 2025 – Laboratorio sensoriali, cooking class e incontri aperti a tutti che si svolgono online in occasione della Giornata mondiale dell'autismo del 2 aprile. L’autismo è un disturbo dello sviluppo neurologico che limita interazione sociale, linguaggio e comunicazione. I soggetti che ne sono colpiti in misure diversificate, da cui deriva anche il termine più generale di spettro autistico, manifestano interessi ristretti, stereotipati e comportamenti ripetitivi. La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (Waad dal nome inglese World Autism Awareness Day) è stata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: l’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica, stimolare ricerche, servizi, contrastare pregiudizi nei confronti delle persone colpite e dei loro familiari e il relativo isolamento.

Spettro autistico, in Italia colpito 1 bambino su 77

Oggi si conta in media una persona su 127 colpita a livello globale da un disturbo dello spettro autistico (Euronews, riportato da Espresso communication). Second l’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, l’autismo infantile colpisce un bambino ogni 100 nati. In Italia secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, riporta Espresso communication, il disturbo riguarda 1 bambino ogni 77 persone. Che molto si possa fare per contrastare i problemi generati dall'autismo e per favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone che soffrono di questo disturbo in Lombardia è stato ampiamente dimostrato dal progetto PizzAut, nato nel 2017 a Cassina de Pecchi (Mi) dove Domenico Acampora ha aperto un ristorante (oggi ce n’è un secondo a Monza) per dare lavoro agli autistici già adulti: tra i commensali, nel tempo, il capo dello Stato Sergio Mattarella e Papa Francesco.

Eventi e workshop gratuiti

Lucia Fumagalli, fondatrice di Bluemers, centro clinico sull'autismo di Agrate Brianza

Cosa fare cosa fare invece per aiutare bambini e famiglie? Bluemers, centro clinico e incubatore scientifico di Agrate Brianza fondato da Lucia Fumagalli, psicologa clinica e psicodiagnosta, che propone interventi su misura per ogni singolo paziente proprio perché i casi dello spettro autistico sono molto diversi tra loro, in occasione della Giornata dell’autismo del 2 Aprile ha organizzato una settimana di eventi e workshop tutti gratuiti, sia in presenza sia da remoto. Si comincia oggi, 31 Marzo 2025, con una serie di webinair aperti a tutti programmati fino a giovedì 3 aprile con inizio alle 21 circa e accessibili online (in calce il link) utili a fare cultura sull’autismo a 360° e sulle sfaccettature appartenenti alla vita di un bambino affetto da spettro autistico. Ecco le tematiche trattate negli incontri online: Lunedì 31 marzo - Autismo e famiglia: gestione del tempo a casa Martedì 1 aprile - Autismo e comunicazione: comunicare è un diritto. Parlare è solo una delle possibilità. Mercoledì 2 aprile - Ciò che sembra, ciò che è. Giovedì 3 aprile - Autismo e sport: muoversi per crescere.

Autismo e Cooking class

Sempre da oggi, 31 marzo, prendono il via alcune iniziative in presenza: nel pomeriggio si tiene un laboratorio motorio organizzato insieme al Vero Volley presso l’Arena di Monza: bambini di tutte le età potranno mettersi in gioco, imparando una disciplina sportiva divertendosi. Mercoledì 2 aprile, laboratorio di fiori e travasi a Monza (MB) alle ore 17 presso il negozio della famiglia Santamaria dove potranno comporre un bouquet. Giovedì 3 aprile alle ore 17.30 laboratorio "Sensi in gioco" presso Bluemers Agrate (via De Capitani 2/A): si tratta di un’attività esperienziale condotta dalla biologa nutrizionista Daniela Di Giorgio e pensata per stimolare i sensi (tatto, olfatto, gusto, vista e udito) attraverso il cibo, con un’esperienza di gioco in un ambiente sicuro e accogliente. L’obiettivo? Rafforzare l'autonomia e l'interesse sensoriale, migliorando la percezione del cibo in modo ludico e rilassato. L’appuntamento più dolce è una “cooking class” denominata “Biscotti in famiglia” il 5 aprile alle ore 16 a Seveso in via Cadore 12 presso la sede di Mgl Catering: bambini e ragazzi potranno infatti impastare e cuocere i biscotti con i loro famigliari, vivendo così un momento all’insegna della spensieratezza con nonni, genitori e fratelli o sorelle.

I laboratori sono gratuiti ma per partecipare è necessario iscriversi, compilando un modulo online a questo link indicando la propria mail e l’età del minore. Per partecipare ai webinair online dal 31 marzo al 3 aprile ci può collegare a questo link. Per altre informazioni info@bluemers.it.