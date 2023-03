Aprile mese della salute, in farmacia test gratuiti di glicemia, pressione e colesterolo

Prevenzione gratuita nel Mese della Salute: dal 7 aprile screening per colesterolo, glicemia e pressione presso Lloyds Farmacia

Milano, 29 marzo 2023 – Prenderci cura del nostro corpo in maniera sistematica con una serie di facili controlli base è la miglior ricetta per la nostra salute per questo nelle Farmacie Lloyds, aprile è nuovamente il mese della Prevenzione.

In occasione della Giornata mondiale della Salute – che come ogni anno si celebra il 7 aprile –, LloydsFarmacia rinnova il suo impegno, con test gratuiti per i cittadini, per tutto aprile. I test disponibili saranno Glicemia, Pressione e Colesterolo, in 159 LloydsFarmacia a livello nazionale molte delle quali sono in Lombardia.

Come prenotare

È possibile accedere ai test su prenotazione, tramite App Lloyds, sezione Servizi, contattando il numero unico 02/80011022 o direttamente la Farmacia di riferimento.

Si tratta di aree di screening cruciali per la salute e il benessere della popolazione, in particolare per le fasce più a rischio. Valori elevati di colesterolo, glicemia e pressione, sono da tempo riconosciuti dagli esperti come veri e propri killer.

Controlli periodici

Grazie al controllo periodico dei valori nel sangue di colesterolo e glicemia e a quello della pressione arteriosa è possibile cogliere segnali precoci di ipercolesterolemia, diabete, ipertensione, che comportano un aumentato rischio di insorgenza di patologie di tipo cardiovascolare. Secondo il Report ISTAT sulla Prevenzione fra gli ultra settantacinquenni, uno su quattro non ha controllato colesterolo e glicemia e uno su sei non si è fatto misurare la pressione arteriosa, nell’ultimo anno, non seguendo le indicazioni del proprio medico.

Il dottor Domenico Laporta

“Abbiamo scelto di celebrare nuovamente la Giornata mondiale della Salute con un gesto concreto di attenzione verso la cittadinanza intera, confermando ancora il nostro impegno per la prevenzione”, commenta Domenico Laporta, Amministratore Delegato Gruppo Admenta Italia LloydsFarmacia. “L’esperienza recente dello scorso anno ha portato a 40.000 test gratuiti, realizzati nei mesi di aprile e settembre, nelle nostre farmacie. Crediamo si tratti di dati importanti, che testimoniano nei fatti l’adesione della cittadinanza e ci motivano a proseguire su questo cammino, oggi e per il futuro. L’invito alla cittadinanza è di valorizzare quest’opportunità per monitorare parametri realmente decisivi per la propria salute”.