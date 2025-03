Cancro al seno, la Breast unit del Policlinico San Matteo centro d’eccellenza

Pavia, 26 marzo 2025 - Il Breast cancer center del Policlinico San Matteo ha ottenuto, per l’undicesimo anno consecutivo, la certificazione di Breast unit secondo gli indicatori di qualità della European Society of Mastology (Eusoma). Era il 2014 quando il Centro senologico ricevette, per la prima volta, questo prestigioso riconoscimento e, da allora, ogni anno, ne ha ottenuto il rinnovo, confermandosi come centro di eccellenza nazionale. La Breast unit del San Matteo è coordinata da Adele Sgarella, chirurga senologa, ed è composta da un team multidisciplinare legato alla cura del tumore della mammella, che comprende chirurghi, oncologi, radiologi, anatomopatologi, radioterapisti, fisiatri, infermieri, tecnici, fisioterapisti, genetisti, ginecologi, medici di medicina nucleare e del metabolismo osseo. Un approccio multidisciplinare che comprende anche la presa in carico delle pazienti che sono ad alto rischio oncologico associato a varianti dei geni BRCA1 e BRCA2.

I numeri

Con gli otto posti letto, la Breast unit del San Matteo, nel 2024, ha avuto 650 ricoveri, di cui 350 per nuovo riscontro di neoplasia e circa 5000 prestazioni ambulatoriali. Il team di Eusoma ha riconosciuto e apprezzato l'impegno costante e straordinario dell’équipe nella cura dei pazienti, la qualità e l’efficienza organizzativa della Breast unit, nonché l’attività di pubblicazione scientifica, che riflette un elevato livello di ricerca.

Il direttore

“Siamo molto soddisfatti della riconferma della certificazione Eusoma, attesta ancora una volta la qualità e l'eccellenza del nostro lavoro nella cura e nel trattamento del carcinoma mammario – commenta Adele Sgarella, direttore Sc chirurgia generale 3 – Senologia della fondazione Irccs Policlinico San Matteo -.

Questo riconoscimento è il frutto dell'impegno quotidiano, della passione e della competenza di ogni membro della nostra équipe, che con dedizione e professionalità lavora ogni giorno per offrire ai nostri pazienti il miglior percorso di cura possibile. La multidisciplinarietà, che ci permette di trattare ogni paziente con un approccio integrato, è un punto di forza fondamentale nel nostro lvoro. Grazie alla nostra casistica, sia numerica che complessa, siamo un centro di riferimento non solo locale, ma anche regionale e nazionale”.