Polemica a Pavia: “no” a una piscina in via Donegani

Pavia – Torna protagonista del dibattito politico la piscina di via Folperti, chiusa da due anni. Alessandro Cantoni del gruppo misto ha presentato un’istant question per conoscere le intenzioni dell’amministrazione e presentare una proposta: realizzare un impianto olimpionico in via Donegani. “Stiamo facendo tutte le valutazioni che richiede un progetto importante con un investimento notevole”, ha detto l’assessora ai Lavori pubblici Alice Moggi.

“Esistono studi di fattibilità su una nuova piscina con una diverse stime dei costi a seconda della tipologia e della collocazione. Non esiste invece un progetto per l’adeguamento della struttura di via Folperti. In collaborazione con l’università vorremmo studiare questa ipotesi. Comunque riteniamo che la piscina vada riaperta dove si trova perché è collocata in un ambiente naturale, facilmente raggiungibile e non vorremmo avere l’ennesima area dismessa”. “Non avremo una piscina olimpionica a Pavia - ha replicato Cantoni - e non utilizzeremo l’enorme area di via Donegani che resterà vuota”.