La piscina comunale resta in agenda. Serve un’altra perizia

Anche se nel bilancio di previsione approvato dai consiglieri comunali alla fine dell’anno scorso, non è stata inserita la voce, il sindaco Michele Lissia ha sempre in agenda la piscina comunale di via Folperti. "Pavia ha bisogno di strutture sportive degne di un capoluogo – ha detto la capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Milena D’Imperio –. Quando ci siamo insediati la perizia che ci è stata consegnata sulla struttura di via Folperti era di demolizione. Abbiamo pensato a una seconda perizia per la quale ci sono i fondi. Sulla base dei dati, decideremo il da farsi".

Ammonta a 152 milioni e 600mila euro il bilancio del Comune, la voce principale è data dalla nuova scuola media di Pavia Ovest, ma ci sono anche 800mila euro per il risanamento degli alloggi Erp e 150mila per quelli liberi da assegnare a famiglie in lista d’attesa. In lista anche il rifacimento di Villaggio San Francesco, 400mila euro per la manutenzione delle scuole e altri 400mila per quella parte del cimitero Maggiore in cui si verificano infiltrazioni. Previsti anche 11 milioni di sanzioni per gli automobilisti che non rispettano il rosso ai semafori e la ztl e 1,5 milioni dal recupero dell’evasione delle imposte.

M.M.