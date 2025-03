“Sei uno sporco fascista”. Parla Roberto Buzzi, lo studente di destra vittima dell'agguato in università a Pavia: “Picchiatori in giacca e cravatta”

Pavia – Una “spedizione punitiva”. Il movente misterioso. Ignoti gli aggressori. È un giallo l’agguato subito venerdì mattina a Pavia da Roberto Buzzi, 22 anni, studente di Scienze politiche, iscritto a Fratelli d’Italia e militante di Azione universitaria, associazione studentesca di destra. “Solitamente non sono da solo in ateneo – racconta il giovane – Venerdì invece il ragazzo che raggiunge Pavia con me da Voghera non c’era. Attorno alle 11 mi trovavo al primo piano del dipartimento, appoggiato al davanzale di una finestra: stavo telefonando. Un coetaneo ha attirato la mia attenzione per quanto fosse vestito bene. Non è frequente vedere uno studente che indossa un completo grigio con una cravatta viola, scarpe eleganti e fermacravatta abbinato alla fibbia della cintura. Mi ha chiamato: ‘Ciao Roberto, posso chiederti una cosa?’”.

La domanda è rimasta sospesa. Sono partiti un gancio e una sberla. “Ho reagito – prosegue Roberto - e l’ho scaraventato contro una vetrinetta. A quel punto è entrato anche un secondo ragazzo: immagino si trovasse fuori a fare da palo. Mentre uno mi stringeva la gola, il primo mi ha chiamato ‘sporco fascista’. Me lo sono tolto dalle spalle e ho gridato “aiuto“. È arrivato il personale dell’università, e sono scappati”.

Trasportato al Policlinico San Matteo, Buzzi ha riportato fratture polifocali al naso, allo zigomo e un grosso livido sotto l’occhio (22 giorni di prognosi). Sabato lo studente si è presentato alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti e fornire gli identikit. “Non conosco i miei aggressori. Li ho visti in università e uno dei due mi sembra possa aver partecipato alle iniziative pro Palestina. Di certo è stata un’aggressione politica, ma non penso che la responsabilità sia dell’Unione degli universitari. Ho molti amici nell’organizzazione di sinistra, alcuni mi hanno chiamato per sapere come stessi e offrirmi la loro solidarietà. Abbiamo ideali diversi, ma ci lega un rapporto di amicizia”. Buzzi è candidato alle elezioni di maggio per il consiglio nazionale degli studenti: l’agguato potrebbe essere legato al voto? “Di certo è stata un’azione mal organizzata – ha sottolineato lo studente –. Se avessero voluto spaccarmi la testa, avrebbero potuto aspettarmi al parcheggio”.

Il rettore Francesco Svelto ha detto che “l’università di Pavia agirà contro i responsabili, attraverso provvedimenti disciplinari e le autorità giudiziarie. Non è tollerabile che in una università vi sia alcuna manifestazione di violenza a maggior ragione se con valenze di carattere politico”. Anche la ministra Anna Maria Bernini ha chiamato Buzzi e lo ha invitato “a farsi coraggio e a non mollare”. Lui: “Non mollo. Torno in università per seguire i miei corsi. Alcuni amici si sono offerti di farmi da bodyguard, ma non ho bisogno di una scorta. Non ho paura”.