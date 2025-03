La Provincia boccia l'impianto di recupero di materie plastiche di Sannazzaro

Pavia, 26 marzo 2025 - La Provincia ha detto “no” all’impianto di recupero di materie plastiche a Sannazzaro de’ Burgondi. Con un decreto pubblicato ieri, ha stabilito ”l’improcedibilità e l’archiviazione “ della pratica di autorizzazione. “Un ottimo risultato - sottolinea il consigliere regionale del Pd Simone Negri - che mette un punto fermo a un progetto che certamente non doveva essere realizzato in un’area già fortemente inquinata per la presenza di impianti a forte impatto ambientale e discariche”.

L’amministrazione provinciale ha negato per il secondo anno consecutivo l’autorizzazione a costruire un impianto a ridosso della raffineria Eni. “Da parte nostra - conclude Negri - non smetteremo di vigilare, consapevoli che la Lomellina è un territorio fortemente attenzionato da chi si occupa di gestione dei rifiuti. Per noi la salvaguardia dell’ambiente è prioritaria e per questo continueremo a batterci per la sua tutela e perché la Lomellina non diventi una terra di conquista da sfruttare e impoverire”.