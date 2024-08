Vendemmia al via nell’Oltrepò Pavese: si parte dall’uva per gli spumanti

Al via la vendemmia 2024 nell’Oltrepò Pavese che, con i suoi 12 mila ettari, è la prima area vitivinicola della Lombardia: lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che l'appuntamento è per domani sabato 17 agosto, dalle ore 9, nell'azienda agricola De Filippi in Frazione Fossa 8 a Oliva Gessi, in provincia di Pavia.

I primi grappoli ad essere staccati - precisa la Coldiretti - saranno quelli delle uve per la produzione di spumanti. Nell'occasione - conclude la Coldiretti - verra' divulgata l'analisi della Coldiretti con le prime stime sulla produzione di vino a livello provinciale e le osservazioni sull'annata, tra gli effetti degli eventi climatici e l'aumento dei costi di produzione.

Una stagione che, dunque, si annuncia complicata come è stato recentemente ricordato da Francesca Seralvo, neopresidente del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese,. “Sarà un’annata difficile per il clima inclemente di primavera e inizio estate che ha portato a un’esplosione della peronospora. In generale ci aspettiamo un calo del 30% con picchi ben superiori su alcune varietà, in particolare la Croatina, che è stata quella più colpita”.