Tenuta Mazzolino inserita nelle 100 eccellenze italiane selezionate da Forbes

Corvino San Quirico (Pavia) – Tenuta Mazzolino, storica cantina dell’Oltrepò Pavese oggi guidata da Francesca Seralvo, terza generazione, è stata inserita nella prestigiosa lista delle 100 eccellenze italiane di Forbes.

Ogni anno, infatti, la redazione della nota rivista economica statunitense, con la collaborazione di So Wine and So Food, sceglie 100 aziende che si sono distinte per la loro capacità di innovazione e per ricerca della qualità, facendosi portavoce del Made in Italy in Italia e in tutto il mondo.

Con i suoi 20 ettari vitati, dolcemente adagiati sulla riva destra del Po, nella zona collinare a ridosso degli Appennini, nel cuore di una grande zona di origine controllata come l’Oltrepò Pavese, Tenuta Mazzolino si distingue da sempre per i suoi percorsi inediti, guidati dall’amore per la terra e da una filosofia da sempre rispettosa delle tradizioni e dei tempi. Tra le otto etichette, spicca in particolare il Noir, punta di diamante nella produzione aziendale, un Pinot Nero in purezza frutto di un’intuizione nei primi anni ‘80, quando tenuta Mazzolino fu tra le prime della zona a vinificare questo vitigno in rosso.

Francesca Seralvo ha preso in mano le redini della tenuta dal 2015, anno in cui decide di lasciare l’avvocatura e dedicarsi all’azienda di famiglia, e non solo ha continuato i percorsi inediti ma ha scelto un approccio sempre più sostenibile per ottenere vini di qualità nel pieno rispetto della natura e dei suoi tempi. “L’inserimento tra le 100 eccellenze di Forbes è per noi un importante riconoscimento al nostro lavoro e al nostro impegno – commenta Francesca – ogni giorno ci impegniamo al massimo nei vigneti e in cantina per produrre vini che rispecchino la nostra dedizione alla qualità”.