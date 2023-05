Vino, il ‘Noir’ di Tenuta Mazzolino è il miglior Pinot Nero della Lombardia

E’ il ‘Noir’ di Tenuta Mazzolino il miglior Pinot Nero della Lombardia. A stabilirlo è la classifica delle Giornate Altoatesine del Pinot Nero, giunte quest’anno alla 25esima edizione, una sorta di campionato italiano del nobile vitigno a bacca rossa per eccellenza, quest’anno dedicato alle annate 2020.

Se a trionfare nella classifica nazionale sono state le cantine di casa (primo il Riserva ‘Trattmann’ della cantina Girlan, secondo il ‘Ludwig’ di Elena Walch e terzo il Riserva ‘Puntay’ di Erste+Neue), a conferma della particolare vocazione dell’Alto Adige per il Pinot Nero, grande attenzione ha riscosso la classifica per zone vinicole, introdotta proprio quest’anno. E per la Lombardia ha vinto il ‘Noir’, il vino-simbolo di Tenuta Mazzolino, azienda dell’Oltrepò Pavese guidata da Francesca Seralvo che si ispira ai grandi Pinot Nero di Borgogna. Uno stile francesizzante, nel nome come in cantina, per un vino di grande eleganza che rende onore a tutto il territorio oltrepadano.

“Siamo entusiasti di questa rinnovata versione del Concorso nazionale - commenta - Ines Giovanett, presidentessa del comitato organizzativo - in quanto rispecchia la nostra volontà di rendere questa manifestazione, anno dopo anno, non solo una vera occasione per celebrare, conoscere ed approfondire le caratteristiche di questo vitigno così unico ma anche per rendere questo appuntamento una finestra rappresentativa della produzione nazionale e valorizzare quanto più possibile le diverse tradizioni e stili di produzione del Pinot Nero in Italia“.

La festa di premiazione del concorso sarà il preludio all’inizio della 25esima edizione delle Giornate del Pinot Nero che dal 19 al 22 maggio animeranno i due pittoreschi borghi vitivinicoli di Egna e Montagna, roccaforti del Pinot Nero in Alto Adige.