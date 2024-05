La Lombardia vince Amici 2024: trionfa la vigevanese Sarah Toscano

Vigevano festeggia davanti alla tv. Sarah Toscano, diciottenne cantautrice vigevanese ha vinto Amici 2024 e insieme a lei fanno festa davvero in tanti. Anzitutto i suoi compagni del liceo linguistico, scuola che frequentava prima di entrare all'interno del talent show di Maria De Filippi.

E poi i compagni dello Sporting Club Selva Alta, il tennis club di Vigevano con il quale la cantautrice si allenava. Già, perché una delle sue passioni è sempre stato il tennis. Sport nel quale di lezioni ne ha prese parecchie, a differenza del canto nel quale non aveva mai frequentato corsi o lezioni prima di entrare ad Amici.

E proprio in questa assenza di sovrastrutture in molti hanno visto uno dei punti di forza della vincitrice di Amici 2024: Sarah Toscano è l'emblema di quello che dovrebbe essere un talento di Amici. Ovvero un diamante grezzo che arriva nel talent show per essere plasmato, formato, indirizzato e preparato al mondo dello spettacolo.

A proposito di mondo dello spettacolo, Marco Toscano, padre di Sarah, ha espresso più volte le sue perplessità in merito a quello che potrebbe succedere dopo Amici e alla necessità per la figlia di riprendere gli studi, diplomarsi al liceo linguistico e poi magari anche laurearsi alla Bocconi di Milano.

Chi glielo dice adesso che la vittoria di Amici 2024 renderà il suo percorso un po' più concentrato sulla musica? Un dettaglio: Sarah Toscano è non solo l'unica donna ad aver vinto il talent show di Maria De Filippi dal 2020 a oggi, ma anche l'unica lombarda "doc" ad averlo fatto. Irama, altro lombardo trionfatore del programma, ha origini toscane. Un altro motivo per Vigevano e tutta la regione per fare festa.