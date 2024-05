Vigevano in finale ad Amici con Sarah Toscano: il percorso della cantante

Sarah Toscano in finale ad Amici 2024. Chi l'avrebbe detto all'inizio della stagione televisiva, quando la cantautrice di Vigevano era ancora uno scricciolo timido che sembrava avere timore del palco? Oggi la giovanissima vigevanese sembra aver finalmente imboccato la via giusta e le sue esibizioni sul palco del talent show di Maria De Filippi lo confermano: oggi la diciottenne appare sicura di sè e consapevole delle proprie qualità e potenzialità.

L'esperienza ad Amici non è la prima di Sarah Toscana nel mondo della musica italiana. Nel 2022, quando frequentava il liceo linguistico, è stata tra i venti finalisti di Area Sanremo. Non è arrivata al palcoscenico di Sanremo Giovani, ma è stata premiata con la targa Vittorio De Scalzi. Insomma, il talento, seppur acerbo, si vedeva già. E' stata necessaria, però, una scossa per far arrivare Sarah Toscano ad essere riconosciuta come uno dei maggiori talenti di questa edizione del talent show di Canale 5.

A spiegare quale è stato il momento che ha fatto cambiare il suo percorso all'interno del programma è stata la stessa cantautrice vigevanese: "Quando Lorella Cuccarini mi ha detto che il mio ingresso al Serale era in bilico, qualcosa in me è cambiato. Lì ho capito di dovermi dare da fare per non perdere questa importante occasione".

E da quel momento la diciottenne non si è più fermata. "Le tue sono esibizioni dal respiro internazionale" hanno commentato i giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. E adesso Vigevano sogna insieme a lei: questa sera alla finale di Amici 2024 tutti tiferanno per Sarah Toscano.