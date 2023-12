Zinasco, ladri in azione: ambulante derubato del furgone carico di scarpe da donna

Zinasco (Pavia), 16 dicembre 2023 - Un intero furgone carico di scarpe da donna, per un valore complessivo di circa 7mila euro. E' il bottino del furto messo a segno ai danni di un commerciante ambulante a Zinasco, denunciato ai carabinieri di Gropello Cairoli.

La vittima, 50enne commerciante ambulante di calzature da donna, è andato nella giornata di ieri, venerdì 15 dicembre, alla Stazione dei carabinieri di Gropello Cairoli, per denunciare il furto messo a segno nel pomeriggio precedente.

I ladri hanno approfittato di un momento di assenza della vittima per introdursi nel cortile dell'abitazione, a Zinasco, dove era parcheggiato il furgone usato per spostare la merce da mettere in vendita, carico appunto di scarpe da donna, con grande varietà di modelli. Con l'obiettivo di rubare proprio la grande quantità di scarpe, i malviventi si sono impossessati anche del furgone, trasportando così la refurtiva in un luogo sicuro. Con un duplice danno per il commerciante, che si è visto privato in un solo colpo sia della merce da vendere che del suo mezzo usato per l'attività ambulante.

I carabinieri, della Compagnia di Vigevano, hanno avviato indagini sull'accaduto per cercare di identificare i responsabili e di recuperare la refurtiva.