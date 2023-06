Voghera, ubriaco infastidisce clienti al bar e minaccia i carabinieri: 40enne denunciato

Voghera (Pavia), 4 giugno 2023 - Infastidiva i clienti del bar e all'arrivo dei carabinieri li ha minacciati rifiutandosi di fornire le proprie generalità. P.S.G., 40enne romeno senza fissa dimora, nullafacente e già pregiudicato, dopo essere stato identificato dai militari è stato deferito, in stato di libertà. Era in evidente stato di ebbrezza, nella tarda serata di ieri, sabato 3 giugno, quando il gestore del bar, in via Don Minzoni a Voghera, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per la presenza del 'disturbatore'.

Una situazione purtroppo non nuova, anzi sempre più diffusa nella cittadina iriense, dove negli ultimi tempi si sta registrando un crescente numero di episodi come liti e aggressioni, tanto che l'ultima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, mercoledì scorso 31 maggio in Prefettura a Pavia, è stata proprio incentrata sulla sicurezza della città di Voghera, alla presenza anche del sindaco Paola Garlaschelli. "La sicurezza dei cittadini - le parole del prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, al termine della riunione - è il nostro primo obiettivo e alla sicurezza sono strettamente legati i fenomeni di degrado, marginalità e disagio sociale, che vanno affrontati in modo strutturato, fornendo il massimo supporto ai sindaci nell'esercizio di tali delicate attribuzioni".

Attivazione dei Servizi sociali, interventi di riqualificazione urbana, estensione anche a Voghera della figura degli Osservatori di strada, servizi straordinari di controllo, ulteriori a quelli già svolti, verifica delle presenze e monitoraggio dei luoghi che presentano maggiori criticità. E ancora, adozione del Daspo urbano, messa in sicurezza e bonifica dei plessi abbandonati in prossimità della stazione ferroviaria, con contestuale intervento della autorità sanitarie e dei Servizi sociali per l'accompagnamento e il supporto delle persone senza fissa dimora, ma anche implementazione della videosorveglianza. Questa "l'impalcatura di sicurezza" che, come già in atto per il capoluogo provinciale, il prefetto De Carlini, con la condivisione del sindaco, intende avviare per Voghera.