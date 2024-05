Voghera, truffa dell’incidente simulato: rubata la borsetta

Voghera (Pavia), 17 maggio 2024 - E' stata avvicinata da due sconosciuti, che simulando un incidente stradale le hanno poi rubato la borsetta con soldi in contanti e documenti personali. La vittima, una donna di 77 anni, si trovava nel parcheggio sotterraneo dell'Esselunga di Voghera, in via Montebello.

Mentre uno dei due uomini le teneva distratta per mostrarle i presunti danni provocati dallo scontro che in realtà non era avvenuto, il complice è riuscito a intrufolarsi nell'abitacolo dell'automobile della donna e le ha portato via la borsetta che era appoggiata sul sedile anteriore destro. Preso il bottino, i due si sono quindi allontanati, riuscendo a far perdere le proprie tracce. E alla vittima non è rimasto altro da fare che andare dai carabinieri a denunciare l'accaduto.

Un furto con destrezza messo a segno con il raggiro del finto incidente stradale, una variante della truffa dello specchietto, purtroppo diffuso soprattutto nei parcheggi di supermercati e centri commerciali. I due malviventi hanno recitato un copione ben collaudato, con tutta probabilità ripetuto già molte altre volte, magari anche in altre zone. I carabinieri della Compagnia di Voghera hanno avviato indagini per cercare di identificare i responsabili, che potrebbero avere precedenti specifici.