Voghera, spaccata con auto-ariete al supermercato Gulliver: ladri in fuga senza cassaforte

Voghera (Pavia), 23 settembre 2025 - Questa volta il furto è rimasto solo tentato, ma sono stati fatti ugualmente danni. Non sono infatti riusciti nel loro obiettivo, che era quello di impossessarsi della cassaforte, i malviventi entrati in azione nella notte tra ieri e oggi, martedì 23 settembre, ai danni del supermercato Gulliver in via Sturla a Voghera.

A bordo di un'automobile di grosse dimensioni, pare un Suv, si sono scagliati contro la vetrata d'ingresso, secondo una modalità purtroppo ben collaudata e già utilizzata in numerosi precedenti.

Come l'ultimo di mercoledì scorso, 17 settembre, a Giussago, a un altro punto vendita proprio della medesima catena, dov'erano però riusciti a portare via la cassaforte, anche se per un modesto bottino dei soli 500 euro circa in contanti che vi erano contenuti. In questo caso invece qualcosa è andato storto nei piani dei ladri, che hanno preferito desistere e allontanarsi in fretta, prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine.

Sul tentato furto hanno avviato le indagini i carabinieri della Compagnia di Voghera, che stanno acquisendo i filmati registrati dalle telecamere della videosorveglianza, in cerca di elementi che possano portare all'identificazione dei responsabili. Può essere al momento solo un sospetto che si tratti di una banda già entrata in azione in precedenza con altri simili colpi.

Prima di quello a Giussago, anche a Pavia, al supermercato Unes in via Fratelli Cervi, nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 settembre, un furgone bianco era stato usato come ariete per sfondare la vetrata d'ingresso e fuggire anche in quel caso con la cassaforte.

Già lo scorso luglio, nella notte tra lunedì 14 e martedì 15, erano avvenuti due episodi, con un furto messo a segno e l'altro rimasto tentato, a due supermercati Gulliver, sempre sfondando la vetrata d'ingresso con un furgone, prima a Bressana Bottarone, dov'erano riusciti a portare via la cassaforte, un'ora dopo a Broni, dove invece non erano riusciti a entrare ed erano fuggiti senza bottino.