Il ciclista morto era un novarese. Ipotesi malore

VIGEVANO (Pavia) Venerdì era uscito di casa in sella alla sua bici da corsa, per una pedalata tra le risaie della Lomellina. Gabriele Trevisan, 67 anni, abitava a Vespolate, in provincia di Novara, appena al di là del confine provinciale e regionale. Quando in serata non era ancora rientrato, i familiari ne hanno denunciato la scomparsa, facendo scattare le ricerche, proseguite per tutta la notte senza che venisse trovata alcuna traccia. Una ricerca resa difficile, se non impossibile, dalla mancanza di un percorso preciso che avrebbe compiuto e su cui indirizzare gli sforzi di uomini e mezzi. Si è dovuto aspettare la tarda mattinata di sabato, quando dei passanti, in transito sulla strada Provinciale 192 tra Vigevano e Gravellona Lomellina, hanno scorto qualcosa che spuntava dal riso alto, ancora da tagliare.

Nella risaia a lato della strada è stato trovato il corpo ormai privo di vita dell’uomo, accanto alla sua bicicletta. L’allarme diramato dal Novarese sulla scomparsa ha portato all’identificazione della vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vigevano, che hanno avviato accertamenti sull’accaduto. Sull’asfalto non sono stati trovati segni né resti di un incidente e anche sulla bicicletta non sono emerse tracce evidenti di urti con un altro veicolo che possano far ipotizzare un automobilista pirata, fuggito senza prestare soccorso. Anche sul corpo del 67enne, alla prima superficiale analisi sul posto da parte del medico legale che ne ha constatato l’avvenuto decesso, non sarebbero stati trovati traumi evidenti. L’ipotesi prevalente è quella di un malore mentre pedalava. Ma per chiarire l’accaduto, in ogni caso, la Procura di Pavia ha disposto l’autopsia, che sarà fissata oggi.

Stefano Zanette