Spaccata col furgone-ariete. Poi abbandonano la cassaforte

GIUSSAGO (Pavia)Ladro in fuga, ma senza bottino. La cassaforte appena rubata nel supermercato è stata abbandonata sul fugone intercettato dai carabinieri, col malvivente alla guida che ha preferito fuggire a piedi per i campi, riuscendo a far perdere le proprie tracce nel buio. La spacca è stata messa a segno nella notte tra lunedì e ieri, verso mezzanotte e mezza, ai danni del Gulliver a Giussago, in via Lanzoni. Lo stesso Fiat Doblò poi abbandonato era stato usato in retromarcia come ariete per sfondare l’ingresso del supermercato. L’obiettivo dei ladri, una banda composta da più persone su più mezzi, era la cassaforte all’interno, che hanno sradicato e caricato sul furgone, un po’ danneggiato dall’urto ma ancora utilizzabile per il trasporto e la fuga. L’allarme scattato tempestivamente ha fatto arrivare sul posto i carabinieri che hanno intercettato il furgone in fuga a Borgarello, sulla ex Statale 35 “dei Giovi“. L’inseguimento è durato poco, terminato col conducente del Doblò, risultato rubato, riuscito a fuggire a piedi. Con tutta probabilità i complici viaggiavano su uno o più mezzi ‘puliti’, per questo non intercettabili dalle forze dell’ordine. La cassaforte è stata recuperata, ancora chiusa, con all’interno circa 3mila euro, tutto restituito al supermercato. S.Z.