Voghera, incendio nel magazzino: 4 persone soccorse

Voghera (Pavia), 8 marzo 2025 - Incendio nel magazzino, con il fumo che ha invaso il negozio. L’allarme è scattato poco dopo le 18 di oggi, sabato 8 marzo, al negozio Enjoy di via Piacenza a Voghera, nell'area commerciale a ridosso della rotatoria tra la Statale 10 “Padana inferiore” e la SP1 Bressana-Salice, sul quadrante opposto rispetto al centro commerciale dell’Iper Montebello (che non è stato interessato dall'incendio).

Insieme ai vigili del fuoco sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari, con i mezzi di Areu in uscita in codice rosso, per il timore di coinvolti in gravi condizioni. Per fortuna invece non è rimasto ustionato nessuno, anche se sono state comunque soccorse 4 persone, due donne di 30 e 49 anni e due uomini di 25 e 48 anni, per intossicazione da fumo, in condizioni in ogni caso non particolarmente critiche, con l'ambulanza rientrata all'ospedale di Voghera in codice verde.

Le cause dell'incendio potranno essere accertate solo al termine dell'emergenza per lo spegnimento dell'incendio, che sta tenendo impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco.

Il punto vendita, gestito da imprenditori cinesi, è stato invaso da molto fumo, anche se l'incendio si sarebbe propagato dal magazzino retrostante. Non risultano coinvolte altre attività commerciali nelle vicinanze.