Tragedia sulla sp596 . Schianto contro un tir. Morta sul colpo un’educatrice cinofila

(Pavia)

Il furgone che stava guidando si è scontrato con un mezzo pesante che stava procedendo in direzione opposta. Marisa Tagliabue, 62 anni, titolare del Centro Freespirit – Vivere gli animali di Garlasco, è morta ieri mattina intorno alle 7 in un incidente che è avvenuto lungo la provinciale 596 in territorio di Villanova d’Ardenghi, nei pressi della frazione Santo Spirito. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale che sono intervenuti su posto per effettuare i rilievi del caso. Dai primi riscontri sembra sia stato proprio il furgone ad invadere la corsia opposta: il conducente, un uomo di cinquantasette anni, poi trasportato in codice verde al policlinico San Matteo di Pavia da una ambulanza della Croce Garlaschese, arrivata sul luogo del sinistro con il personale medico del 118, ha tentato di frenare senza riuscirci.

Se questa prima ipotesi dovesse trovare riscontri dall’esito dei rilievi della polstrada, si dovrà anche capire perché ciò si è verificato. Se si sia trattato cioè di un malore della conducente, di un attimo di distrazione o cos’altro. La certezza è che l’impatto tra i due mezzi è stato di estrema violenza tanto che la parte anteriore del furgone è stata pressoché disintegrata e per la donna che sedeva al volante non c’è stato scampo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La salma è stata trasferita all’obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria alla quale spetterà di decidere, come pare probabile, l’effettuazione della perizia necroscopia o restituirla alla famiglia per la celebrazione delle esequie.

Marisa Tagliabue era molto conosciuta in tutto il territorio lomellino per l’attività della sua struttura destinata a cani e gatti di Garlasco, che offre seminari e corsi cinofili, consulenze per l’educazione di cani e gatti e mette a disposizione dei cani una piscina che d’estate è frequentatissima. La stagione si era aperta da poco. L’organizzazione offre anche servizi di dog e catsitter, di asilo, di taxi e di attività a domicilio.