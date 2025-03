Borgo Priolo: fugge dalla casa famiglia, trovato morto nel fango

Borgo Priolo (Pavia) – Si è conclusa tragicamente la fuga di un uomo di 80 anni dalla casa famiglia nella zona di Staghiglione, una frazione di Borgo Priolo. Ieri pomeriggio attorno alle 15,30 l’anziano è stato trovato privo di vita in un campo nei pressi della zona di ricerca.

V. F., queste le iniziali dell’80enne milanese era ospite di ‘Ca’ Lorenzo’, una casa di riposo di oltre 500 metri quadri è pensata per offrire ai propri ospiti anziani autosufficienti o parzialmente autonomi un’esperienza ritemprante, all’insegna del comfort e della sicurezza. Non si sa se non volesse vivere sulle colline o se non amasse l’atmosfera familiare della struttura, sembra però che in passato l’anziano avesse confessato di volersene andare. Giovedì è riuscito nel suo intento. L

’anziano che non aveva difficoltà deambulatorie, ma qualche problema di salute, sarebbe riuscito ad aprire il cancello e ad allontanarsi autonomamente. L’allarme è scattato attorno alle 18, quando il personale non ha trovato l’uomo per avvisarlo che la era quasi arrivata l’ora di cena. Subito sono scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco, che hanno visto l’impiego di diverse risorse, tra cui squadre cinofile, droni, il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), e l’elicottero proveniente dal reparto volo di Malpensa. Il territorio fatto di boschi e colline è stato passato al setaccio nel tentativo di trovare l’anziano e di riportarlo all’interno della struttura. Ma quando la notte è calata, l’operazione si è complicata, più difficile individuarlo.

Per tutta la notte, infatti, V.F., non è stato trovato e la preoccupazione aumentava. Gli operatori della casa famiglia e il sindaco del paese Andrea Giganti sono rimasti in contratto con le forze dell’ordine nella speranza che arrivasse una buona notizia. Ma non è andata così. Sono state le unità cinofile con il loro prezioso contributo a individuarlo ieri, purtroppo privo di vita.

Il corpo è stato recuperato nel fango di una frana ad alcune centinaia metri dalla casa famiglia. Forse l’anziano voleva fare una passeggiata e camminando è scivolato in un luogo impervio. O magari durante il tragitto ha avuto un malore ed è caduto. Non si sa che cosa sia successo. In località Staghiglione sono intervenuti anche i carabinieri, la protezione civile locale e il personale sanitario del 118, che si è occupato degli adempimenti dovuti. L’intervento si è concluso con il recupero del corpo e il trasferimento alle autorità competenti.