Ladri in azione nel Pavese. Tre furti a segno in poche ore

In due case sono entrati da una finestra, in una terza dalla porta. Ladri diversi, non solo per le modalità dei furti ma anche perché messi a segno quasi in contemporanea, nel pomeriggio di sabato, in tre distanti zone della provincia di Pavia. Una banda attrezzata anche con un flessibile, con cui è stata poi tagliata la cassaforte, è entrata, forzando la finestra di una camera da letto, in un’abitazione in via Case Basse a Pieve Porto Morone. La cassaforte era però vuota e hanno così rubato solo oggetti di bigiotteria, per un bottino magro, a fronte di notevoli danni. Hanno invece portato via due pellicce, per un valore non quantificato ma relativamente significativo, i malviventi entrati, forzando la finestra del bagno, in una casa indipendente in via Oliva a San Damiano al Colle. In via Sant’Espedito a Mortara i ladri hanno invece forzato prima il cancelletto esterno e poi la porta d’ingresso principale: messe tutte le stanze a soqquadro, hanno trovato e rubato circa 300 euro in contanti.

In tutti i tre casi, i proprietari hanno scoperto di essere stati derubati al loro rientro, quando i ladri erano già fuggiti, chiamando i carabinieri, intervenuti a Pieve Porto Morone con una pattuglia della stazione di Chignolo Po, a San Damiano al Colle con personale della stazione di Santa Maria della Versa, sempre della compagnia di Stradella, e a Mortara della locale stazione, della compagnia di Vigevano, avviando le indagini con i sopralluoghi nelle abitazioni. S.Z.