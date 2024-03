Voghera, raffica di furti in casa: tre colpi in meno di due giorni

Voghera (Pavia), 25 marzo 2024 - Case violate e saccheggiate dai ladri, in cerca di oro e contanti. A Voghera, in via Dell'Ospizio, ignoti malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari, tra le 8 e le 18 di ieri, domenica 24 marzo, per introdursi nell'abitazione, forzando il portoncino dell'ingresso principale.

Al loro rientro i padroni di casa hanno allertato i carabinieri ma ormai i ladri erano già lontani con il bottino, circa 500 euro in contanti e vari gioielli d'oro, per un valore che non è ancora stato quantificato con precisione.

Agli stessi militari della Compagnia di Voghera è stato denunciato anche un altro furto in abitazione, messo a segno nel comune di Colli Verdi, in frazione Valverde, nel pomeriggio di sabato. Anche in questo caso i ladri sono entrati nella casa indipendente forzando la porta d'ingresso, non hanno trovato soldi ma hanno rubato alcuni gioielli d'oro, dal valore ancora da quantificare.

Ma i furti non sono finiti qua perché i carabinieri della compagnia di Voghera sono stati poi chiamati verso le 19.30 di ieri a Sannazzaro de' Burgondi, in via Dell'Olmo, ma in questo caso il furto è rimasto tentato: i ladri hanno forzato una finestra ma è scattata la sirena del sistema d'allarme e sono fuggiti a mani vuote, senza riuscire a entrare.