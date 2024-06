Vistarino, sequestrato sfasciacarrozze abusivo: sul luogo anche rifiuti pericolosi

Vistarino (Pavia), 1 giugno 2024 – Il capannone è finito sotto sequestro e il responsabile è stato denunciato, in stato di libertà. Sono ancora in corso le verifiche, da parte della squadra di polizia giudiziaria della Polstrada di Pavia, sulle attività che venivano svolte abusivamente in un fabbricato alla fazione Buttirago di Vistarino.

Notato un movimento anomalo di veicoli ed effettuata una prima attività preventiva, è scattato poi il controllo nel quale “veniva accertato – spiega il comunicato stampa diramato dalla Questura di Pavia – che un soggetto, già conosciuto alle forze dell'ordine, svolgeva abusivamente, in quanto privo di qualsivoglia autorizzazione, licenza o comunicazione, le attività di autodemolizione e autoriparazione”.

Nell'area sequestrata all'esterno del capannone, delimitata da una cancellata coperta con rete oscurante, sono stati trovati dalla Polstrada “numerosi veicoli, alcuni in pessimo stato di utilizzo, alcuni danneggiati da incidente stradale, alcuni privi di parti meccaniche o utilizzati per ammassare al loro interno rifiuti di vario tipo”. Anche all'interno del capannone sono stati trovati ammassati rifiuti pericolosi, oltre a merce sulla quale sono in corso accertamenti per stabilirne la provenienza.