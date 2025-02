Vistarino, ladri entrano in casa con la scala: rubati gioielli d'oro

Vistarino (Pavia), 12 febbraio 2025 - Hanno usato una scala per salire sul balcone ed entrare in casa dal primo piano. I ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari, nel pomeriggio di martedì 11 febbraio, nell'arco di poche ore, tra le 14 e le 17 circa, quando il furto è stato scoperto al rientro dei padroni di casa. Hanno trovato tutte le stanze messe a soqquadro, ma la porta d'ingresso era ancora integra e anche gli accessi al piano terra della casa indipendente non erano stati violati, scoprendo solo successivamente l'anomala modalità con cui i malviventi si erano introdotti nell'abitazione, trovando forzata la porta finestra di un balcone al primo piano. Sono stati quindi chiamati i carabinieri, intervenuti in via Buttirago a Vistarino con una pattuglia della Stazione di Landriano, della Compagnia di Pavia, per effettuare il sopralluogo che ha dato il via alle indagini per cercare di identificare i responsabili. Nella devastazione che i ladri hanno lasciato nella casa messa letteralmente sottosopra, non è stato semplice per i proprietari verificare nell'immediatezza cosa mancasse. Dalla prima ricognizione, sarebbero stati rubati alcuni gioielli d'oro, per un valore non quantificato ma che non sarebbe particolarmente ingente.