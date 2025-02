Raffica di furti in abitazione. Porte e cancelli danneggiati per pochi soldi e oggetti

Dopo aver forzato il cancello hanno divelto le inferriate alla finestra della cucina, provocando danni ben più genti del bottino. Nell’abitazione presa di mira, in via Duglio a Gravellona Lomellina, i ladri hanno trovato solo 50 euro in contanti, mettendo tutto a soqquadro. Nella stessa giornata di sabato, un altro colpo dalla refurtiva irrisoria è stato messo a segno anche in un’altra zona della provincia di Pavia, a Cecima, sulle colline dell’Oltrepò. In località Casa Zanré, altri ladri hanno forzato la porta finestra scorrevole della veranda per entrare nell’abitazione, dove però non hanno trovato né soldi né gioielli, portando via due borse da donna, non di griffe d’alta moda.

S.Z.