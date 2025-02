Robbio, ladri in un’abitazione in via Dei Mille: stanze messe a soqquadro ma bottino magro

Robbio (Pavia), 12 febbraio 2025 - Si sono accontentati di un magro bottino di circa 200 euro in contanti. Ignoti ladri sono entrati in azione nel pomeriggio di ieri, martedì 11 febbraio, in via Dei Mille a Robbio. I padroni di casa sono rientrati in serata, verso le 19.30, e hanno trovato la porta d'ingresso forzata.

Nell'abitazione non c'erano gioielli d'oro o altro di particolarmente prezioso da portare via, anche se i malviventi hanno messo letteralmente sottosopra tutte le stanze, trovando però solo i pochi soldi che hanno preso, lasciando il purtroppo consueto scenario di devastazione che turba le vittime dei furti molto più della perdita economica, in questo caso modesta, come anche in molti altri simili episodi.

Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, che nel sopralluogo hanno accertato l'effrazione e avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili, riusciti ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce ancor prima che il furto venisse scoperto.

Neppure i vicini di casa si sarebbero accorti dell'accaduto, pur in una zona centrale del centro abitato di Robbio, strada che collega via Cesare Battisti a una delle arterie principali del comune di poco meno di 6mila abitanti, la Sp197 che nel tratto urbano è intitolata a Guglielmo Marconi.