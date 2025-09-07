Auto in fiamme va fuori strada a Torrevecchia Pia: il conducente fugge per un soffio al rogo

Torrevecchia Pia (Pavia) – Automobile in fiamme, uscita di strada sulla Provinciale 412. Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti poco prima delle 5 di oggi, domenica 7 settembre, sulla ex-Statale “della Val Tidone”, nel territorio comunale di Torrevecchia Pia. Due squadre dei vigili del fuoco sono giunte sul posto dal distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano, del Comando provinciale di Lodi, con un'autopompa serbatoio e una Campagnola con modulo antincendio. Per gli accertamenti di competenza procedono i carabinieri della Stazione di Belgioioso, della Compagnia di Pavia.

Non è stato invece necessario l'intervento dei soccorsi sanitari dell'Agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu), non risultando persone ferite. L'auto in fiamme è finita fuori strada, adagiandosi nella scarpatina del fossato che costeggia l'ex-Statale in quel tratto, in aperta campagna, lontano da abitazioni. L'automobilista è riuscito comunque a uscirne illeso, abbandonando l'abitacolo prima che venisse avvolto dalle fiamme e non ci sono stati altri mezzi coinvolti.

“Il personale – spiegano i vigili del fuoco – ha provveduto all'estinzione dell'incendio e successivamente alla messa in sicurezza del veicolo e dell'intero scenario”. L'automobile è stata completamente distrutta dal fuoco, scaturito per cause evidentemente accidentali.

Gli accertamenti sull'accaduto sono ancora in corso e deve essere chiarito se l'uscita di strada è stata la conseguenza dell'incendio o se le fiamme sono state invece successive e provocate dunque dall'incidente, che è stato comunque autonomo, senza altri mezzi coinvolti. Per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza il tratto di Provinciale 412 è stato temporaneamente chiuso al transito fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ma i disagi viabilistici sono stati limitati dall'orario notturno, con deviazioni su percorsi alternativi.