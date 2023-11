Villanova d'Ardenghi, furto in ditta: rubate batterie e cavi elettrici per 20mila euro

Villanova d'Ardenghi (Pavia), 16 novembre 2023 - Dopo il fuoco, anche i ladri. Ignoti malviventi si sono introdotti in un capannone usato come deposito dal Gruppo Mercantile Servizi, in via Mattei a Villanova d'Ardenghi: dopo aver forzato l'ingresso, hanno rubato un centinaio di batterie e parecchie bobine di fili elettrici, per un valore stimato sui 20mila euro.

Il furto è stato denunciato ieri, mercoledì 15 novembre, ai carabinieri della Stazione di Gropello Cairoli, della Compagnia di Vigevano, ma potrebbe essere stato messo a segno alcuni giorni prima, probabilmente in orario notturno, trattandosi di un capannone usato come magazzino, senza accessi quotidiani, scoperto dunque forse solo alcuni giorni dopo.

La stessa ditta era già stata colpita, solo due mesi fa, da un devastante incendio che aveva distrutto un altro capannone, al polo industriale trattamento Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), scoppiato nella serata di domenica 17 settembre.

I vigili del fuoco erano riusciti a contenere le fiamme ed evitare così che l'incendio si propagasse anche agli altri capannoni adiacenti, ma quello andato a fuoco era stato completamente distrutto. E dagli accertamenti tra le macerie la totale devastazione aveva impedito di poter verificare con certezza le cause del rogo, senza dunque poter escludere né quella accidentale né quella dolosa. I due episodi non risultano comunque in alcun modo legati se non dal comune denominatore dei danni subìti dalla stessa ditta, prima quelli ingenti dell'incendio, ora anche quelli del furto.