Vigile di Mortara ucciso da un colpo di pistola: indagata la fidanzata di Christian Rovida

Gropello Cairoli, 18 maggio 2024 – Arriverà nella giornata di oggi, sabato 18 maggio, il chiarimento definitivo sulla vicenda della tragica morte di Christian Rovida, 22 anni, agente della polizia locale di Mortara, ucciso nel tardo pomeriggio di venerdì scorso da un colpo di pistola che lo ha colpito al cuore. L’arma è una Glock40, in dotazione al corpo.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, se cioè a premere il grilletto per una tragica fatalità sia stato il giovane oppure la fidanzata, studentessa di 19 anni, che da quello che si apprende risulta indagata. Il fatto è accaduto nella villetta di via Nuvolari alla località Cielo Alto, una sorta di quartierino residenziale sulla via per Zerbolò, nel comune di Gropello Cairoli.

Lo sparo e il decesso

I due giovani, lui aveva smontato dal servizio nel primo pomeriggio, erano nella camera dell’abitazione che la vittima divideva con i genitori, quando si è sentito un colpo di pistola. Sono stati loro a precipitarsi al piano superiore e a dare l’allarme. Christian Rovida, che era in forza al comando di Mortara dall’estate dopo una esperienza come guardia giurata, era in condizioni gravissime. Trasportato al policlinico San Matteo di Pavia e sottoposto ad un intervento chirurgico, è spirato venerdì sera.

“Causa accidentale”

La ragazza, ascoltata dai carabinieri che stanno svolgendo le indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Pavia, Chiara Giuiusa, ha fornito la sua versione dell’accaduto. Sempre accertato che il colpo sia partito per cause accidentali che devono essere chiarite anche resta l’interrogativo legato al fatto che un agente di polizia locale, che ben conosce le armi, non può averla data alla fidanzata senza prima aver osservato le più elementari norme di sicurezza.