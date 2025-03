Armati di taser rapinarono e picchiarono un 16enne: denunciati due giovanissimi. A Vigevano è allarme baby gang

Vigevano (Pavia) – Dovranno rispondere del reato di rapina aggravata in concorso i due ragazzi C.L., 17 anni, con specifici precedenti alle spalle e un quattordicenne incensurato, entrambi residenti a Vigevano, che sono stati denunciati dai carabinieri per rapina aggravata in concorso.

Secondo gli elementi raccolti dagli investigatori sarebbero gli autori dell’aggressione avvenuta lo scorso 23 febbraio, in pieno centro, ai danni di un ragazzo di 16 anni che era stato minacciato con un taser (la pistola a impulso elettrico la cui vendita è libera) e poi rapinato dei 30 euro che aveva con sé. Nella circostanza, al tentativo di reazione del sedicenne, i due lo avevano colpito con un pugno al volto prima di dileguarsi. Un episodio che aveva creato allarme in città anche perché nelle settimane successive si erano registrati altri episodi simili lasciando affiorare una sensazione di insicurezza crescente che è sfociata nell’iniziativa delle ronde di cittadini che hanno iniziato la loro attività lo scorso fine settimana.

Nel caso specifico i militari del tenente colonnello Paolo Banzatti, che comanda la Compagnia dei carabinieri di Vigevano, partendo dai nominativi dei soggetti controllati in centro e sulla base delle informazioni molto dettagliate fornite dal giovane rimasto vittima della rapina, sono riusciti a risalire ai due giovanissimi per i quali è scattata la denuncia a piede libero per il reato di rapina aggravata in concorso.

Solo qualche giorno fa gli agenti del commissariato cittadino avevano denunciato due italiani minorenni in relazione ad un episodio avvenuto al parco Pertini, in pieno centro. In quella circostanza alcuni giovani, anche in questo caso armati di taser, avevano molestato un gruppo di coetanei, sorpresi in possesso del dispositivo che è facilmente acquistabile online a prezzi contenuti ma per il cui utilizzo è necessario avere una specifica formazione per evitare conseguenze imprevedibili. Nei giorni scorsi, dopo il duro attacco politico di cui è stato fatto bersaglio dalle forze di opposizione, l’assessore alla Sicurezza Nicola Scardillo ha spiegato come la polizia locale stia potenziando anche i servizi pomeridiani al fine di scoraggiare l’azione delle bande di ragazzini.