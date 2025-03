Minacce e botte tra baby gang. In due impugnano un taser

VIGEVANO (Pavia)Due minorenni italiani sono stati denunciati a piede libero dagli agenti del commissariato di Vigevano per il porto di oggetti atti a offendere, dopo essere stati controllati e trovati in possesso di un taser, la pistola a impulso elettrico in libera vendita. Uno di loro era stato già indagato per aver minacciato con il dispositivo un gruppo di coetanei e averne picchiato uno. L’accertamento è avvenuto in seguito a una segnalazione di un gruppetto di giovanissimi che stava molestando alcuni coetanei: uno di loro impugnava un oggetto molto simile a un taser, il dispositivo a impulso elettrico in dotazione ad alcune forze dell’ordine (nella foto un agente della Locale di Pavia), in grado di immobilizzare una persona con una scarica elettrica.

Un analogo episodio era avvenuto qualche giorno prima, sono ora in corso gli accertamenti per verificare se gli autori siano gli stessi. Sempre gli agenti della polizia di Stato, in collaborazione con quelli della Polizia locale, hanno rintracciato giovedì l’autore di una rapina commessa la mattina di domenica in via Cairoli ai danni di una donna alla quale era stato sottratto il telefonino e che nella colluttazione era rimasta ferita. Si tratta di un ventiseienne romeno, identificato anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro. Anche lui è stato denunciato.

Umberto Zanichelli