Vigevano, picchiato in strada: gli rompono le costole e fuggono

Vigevano (Pavia), 8 giugno 2024 - Picchiato in strada, da due uomini che sono fuggiti prima dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Un uomo di 54 anni è stato trasportato con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano, dove gli è stata riscontrata una frattura costale, per una prognosi di almeno un mese.

La richiesta di soccorso è scattata poco prima delle 23 di ieri, venerdì 7 giugno, da corso Pavia a Vigevano, nel tratto tra l'incrocio con via Cairoli e la rotatoria con le vie del Carmine, Madonna degli Angeli e Biffignandi, nella zona tra stazione ferroviaria e piazza Ducale. L'allarme era stato lanciato per una riferita rissa in strada, ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto hanno trovato solo il ferito, vittima di un pestaggio.

Il 54enne ha riferito di essere stato picchiato da due uomini che si erano poi allontanati, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sull'episodio violento hanno avviato le indagini i carabinieri, con accertamenti in corso per cercare riscontri e individuare i responsabili.

Nel frattempo i soccorsi sanitari, attivati in codice giallo, hanno trovato il ferito in condizioni preoccupanti e temendo lesioni interne hanno disposto il trasporto in ospedale con l'ambulanza in codice rosso.