Broni, senza patente non si ferma all'alt e provoca un incidente. Poi fugge a piedi: arrestato

Broni (Pavia), 4 giugno 2024 – Non si è fermato all’alt dei carabinieri ed è finito alla sbarra.

Un 40enne pavese, già noto alle forze dell’ordine, ieri sera è stato sorpreso da una pattuglia di militari alla guida di una Nissan Micra. Conoscendolo, gli è stato imposto di fermarsi, ma l’uomo che guidava senza patente perché gli era stata ritirata e si trovava su un’utilitaria sottoposta a fermo amministrativo, ha pensato bene di accelerare sperando di far perdere le proprie tracce.

Ne è scaturito un inseguimento e il 40enne ha perso il controllo dell’auto, ribaltandosi. Così ha abbandonato la Micra sulla quale è stato trovato un grammo di cocaina e si è dato alla fuga a piedi nelle campagne. Raggiunto dai carabinieri, ha provato a divincolarsi e a reagire per non finire in manette. Alla fine è stato arrestato e questa mattina sarà processato per fuga dopo incidente stradale e lesioni.