Grandine come sassi a Vigevano e in Lomellina: danni alle auto e vetri rotti nelle case

Vigevano (Pavia) – È durata pochi minuti la grandinata che si è abbattuta su Vigevano e sulla Lomellina venerdì pomeriggio, capace di produrre danni gravi e diffusi. Le condizioni climatiche lasciavano presagire una forte ondata di maltempo, temperature alte e una cellula temporalesca che si è rivelata particolarmente violenta. Per alcuni minuti su tutta l’area ha grandinato con chicchi del diametro di 3-4 centimetri, che si sono abbattuti al suolo con inaudita violenza.

Risultato: danni ai veicoli nelle strade e ai vetri di case e uffici. Numerosi anche gli alberi abbattuti tra Parona e Mortara e la circolazione sulla ex Statale 596 verso Gropello interrotta dalla caduta di un tronco sulla carreggiata. A Vigevano in piazza Ducale la grandine ha mandato in frantumi i portalampade dei lampioni. Tre squadre di vigili del fuoco sono state impegnate ore per rispondere alle richieste di intervento. In alcune zone della città si è registrato un prolungato black out, che ha avuto ripercussioni anche su quell’acqua, uscita sporca dai rubinetti. "Problemi di natura elettrica intervenuti nella distribuzione dell’acqua – spiega il sindaco Andrea Ceffa – Ora in fase di risoluzione".

Ieri la conta dei danni è proseguita. Moltissimi i cittadini che hanno già provveduto a rivolgersi alle loro assicurazioni per i danni subiti dai mezzi esposti alla violenza del maltempo. La grandine non ha risparmiato edifici comunali come il municipio, la Sala Pertini e alcune palestre, con danni soprattutto ai vetri. "Nei prossimi giorni – fa sapere Ceffa – avremo informazioni più dettagliate sulle singole strutture interessate e solo allora sarà possibile quantificare l’ammontare dei danni. A quelli patiti dalle strutture pubbliche vanno sommati quelli subiti dai cittadini, che hanno dovuto fare i conti con gli effetti della grandine sulle auto e sulle abitazioni". Da definire infine anche i danni, certo molto consistenti, registrati nel settore agricolo.