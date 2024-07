Vigevano, è morta la diciannovenne che si era sentita male in strada

Vigevano (Pavia), 9 luglio 2024 – È morta sabato, a un settimana dal malore che l’aveva colta per strada, la diciannovenne vigevanese che era rimasta vittima di un arresto cardiaco nelle vicinanze di una fermata del bus in corso Milano. Ieri nella chiesa di Cristo Re al quartiere Brughiera, si sono svolti i funerali.

La giovane aveva accusato il malore lo scorso 27 giugno mentre era per strada: all’improvviso era crollata a terra davanti agli occhi dei passanti. I soccorritori, arrivati in pochi minuti, l’avevano trovata in arresto cardiaco. Rianimata sul posto era stata trasferita in condizioni gravissime al policlinico San Matteo di Pavia con l’elisoccorso del Niguarda di Milano. Il suo quadro clinico non era migliorato e, anzi, negli ultimi giorni era peggiorato sino al decesso. La ragazza lascia i genitori e un fratello.