Vigevano, urta uno scooter e scappa ma non è il proprietario dell’auto: identificato il pirata

Vigevano, 17 luglio 2024 – Lo scorso giovedì, al volante di un’auto, aveva urtato uno scooter di grosse dimensioni che stava transitando lungo corso Genova ma, anziché fermarsi a prestare soccorso al ferito, si era allontanato a tutta velocità. A distanza di qualche giorno gli agenti della polizia locale di Vigevano hanno identificato e denunciato un quarantenne residente in città che dovrà rispondere non solo di fuga dopo l’incidente ma anche per il furto della vettura.

Le indagini della polizia locale

Le indagini del personale del comando di via San Giacomo avevano in un primo tempo consentito di risalire al modello dell’auto che è risultata intestata ad un uomo residente a Gambolò, la cittadina alle porte di Vigevano che è collegata a quella ducale proprio attraverso corso Genova.

L’uomo ha però riferito che l’utilitaria gli era stata rubata e che, al momento dell’incidente, non aveva ancora fatto in tempo a presentare la denuncia. Una versione che è stata accuratamente vagliata dagli agenti che, anche grazie all’aiuto delle telecamere di videosorveglianza, è stata confermata. Il mezzo era stato effettivamente sottratto poco prima dal parcheggio della ditta nella quale il proprietario lavora.

L’indagine ha così preso una nuova direzione e ha permesso agli investigatori, nell’arco di qualche giorno, di ritrovare il mezzo e poi di identificare il conducente che è stato denunciato. Per fortuna le conseguenze per il motociclista coinvolto nell’incidente provocato dall’“auto pirata“ sono state minime: l’uomo era stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso e poi dimesso.