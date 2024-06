Tenta rapina a Telgate, ruba auto del sindaco per scappare e si schianta contro il municipio

Telgate (Bergamo) – Movimentata e rocambolesca scorribanda notturna quella andata in scena a Telgate, in provincia di Bergamo, con un ladro che prima ha tentato una rapina in appartamento e poi, una volta scoperto, ha rubato un’auto da un garage per darsi alla fuga. Non un’auto qualunque ma quella del sindaco di Telgate. Non bastasse, la rocambolesca fuga del ladro è terminata contro il muro del municipio con la vettura rubata. A quel punto il ladro, un 28enne senegalese, ha aggredito i carabinieri che lo stavano arrestando. L’uomo è poi finito in manette e in carcere.

Il raid

L’episodio è avvenuto lunedì notte intorno alle le 2.40 in via Torri, a Telgate. Il 28enne poco prima si era intrufolato nella casa di una 26enne sola. Vistosi scoperto dalla giovane il ladro l'avrebbe minacciata di morte e poi spinta giù per le scale per guadagnarsi la via di fuga. La 26enne è stata trasportata al Pronto soccorso del Papa Giovanni XIII e dimessa con 15 giorni di prognosi. Anche il suocero della giovane, intervenuto in suo aiuto, sarebbe stato minacciato di morte e aggredito. Il senegalese ha poi rubato un’auto da un garage, peraltro di proprietà del sindaco del paese Fabrizio Sala, per poi urtare un'altra vettura parcheggiata vicino. Allertato il 112, le pattuglie dei carabinieri della Tenenza di Seriate si sono lanciate all'inseguimento del senegalese bloccato dopo poche centinaia di metri, quando si è schiantato contro i massi in cemento che delimitano il municipio.

Bloccato

Per immobilizzarlo è stato necessario usare la pistola a impulsi Taser, da poco in dotazione alla Tenenza di Seriate. Il 28enne ha vari precedenti specifici e per droga. È stato portato in ospedale, perché a sua volta è rimasto ferito nel tentativo di far perdere le tracce.