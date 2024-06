Zibido, pirata scappa dopo l’incidente mentre la sua auto (rubata) prende fuoco e lascia un ferito agonizzante

È un giallo l’incidente avvenuto sul cavalcavia Longarone lunedì sera. Provocato da un’auto rubata distrutta dalle fiamme dopo lo schianto nel quale è rimasto seriamente ferito il conducente dell’altro mezzo coinvolto. E chi ha provocato il tutto è fuggito. La dinamica di quanto accaduto alle 19 di lunedì sera in via Longarone, la Provinciale che dalla ex Statale dei Giovi porta a Zibido, avvenuto all’imbocco del cavalcavia, è ancora poco chiara e sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Sono pochi i fatti certi. L’auto che ha provocato l’incidente dopo lo schianto è stata divorata dalla fiamme. Il conducente dell’altra auto coinvolta, un uomo di 32 anni, è rimasto ferito seriamente. Un’altra certezza, a quanto riferisce l’arma dei carabinieri, è che sono in corso ricerche per risalire al conducente dell’auto. Un uomo che comunque è fuggito senza prestare soccorso alla vittima.

Restano invece ancora molte le incertezze. L’auto che ha provocato l’incidente e che pare fosse stata rubata in precedenza è stata data alla fiamme dopo l’incidente oppure è andata a fuoco a causa dell’impatto. E a quanto emerso, ma non confermato a bordo dell’auto pare non ci fosse solo il conducente, ma anche un complice. Non è escluso che l’auto servisse per una rapina o un’azione delittuosa. Si tratta di ipotesi. Domande a cui potranno dare risposta i carabinieri che stanno indagando. Nella zona sono presenti varie telecamere dei circuiti di sorveglianza di aziende private e del Comune di Zibido.

Per consentire l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e soccorso l’automobilista rimasto ferito il traffico su via Longarone è rimasto interrotto per circa un’ora.