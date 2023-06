Vigevano, coppia di anziani truffata e derubata in casa: bottino da 2mila euro

Vigevano, 21 giugno 2023 - Una coppia di anziani coniugi ingannata e derubata da due truffatori, che si sono presentati uno come tecnico dell'acquedotto e l'altro come carabiniere. Le vittime, lui di 92 e lei di 87 anni, probabilmente convinti anche dalla presenza del presunto appartenente alle forze dell'ordine, li hanno fatti entrare nella loro casa, in via Podgora a Vigevano, per effettuare dei presunti controlli sulla qualità dell'acqua.

I due truffatori hanno quindi seguito un copione probabilmente già ben collaudato, separando le vittime. Mentre il finto tecnico dell'acquedotto veniva accompagnato dall’anziana in cantina, il complice restava insieme al 92enne e lo convinceva a farsi mostrare la cassaforte nella quale erano custoditi gioielli d'oro e contanti. L'anziana si è resa conto che il finto tecnico stava solo simulando di effettuare i presunti controlli all'acqua e ha cercato di risalire dalla cantina per raggiungere il marito, ma il truffatore che era con lei, capendo che l'inganno stava per fallire, le si è parato davanti, per fortuna senza commettere nulla di violento, ma trattenendola il tempo necessario al complice per completare il colpo e fuggire.

I due impostori si sono quindi allontanati in tutta fretta, riuscendo a rubare ori e contanti per un valore stimato sui 2mila euro. Avuta la conferma dell'ammanco, i due anziani coniugi, rimasti per fortuna illesi, hanno chiamato i veri carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Vigevano. La tipologia di truffa messa a segno nella mattinata di ieri, martedì 20 giugno, a Vigevano, è ben nota alle forze dell'ordine, ben descritta anche nell'opuscolo informativo realizzato di recente dal Comando provinciale dei carabinieri di Pavia, in collaborazione con la Provincia di Pavia, distribuito negli incontri con gli anziani per prevenire simili episodi. Riportando le truffe "più ricorrenti", tra quelle dei "falsi carabinieri" c'è proprio quella degli impostori "in coppia, uno carabiniere e l'altro dipendente comunale o di aziende che rogano servizi, si presentano alla porta con la scusa di effettuare controlli per poi asportare denaro e oggetti di valore". E la raccomandazione agli anziani è quella, quando si presentano anche presunti appartenenti all'Arma o ad altro corpo o forza di polizia, di chiamare subito il 112: "chi vi risponderà al telefono sarà lieto di dirvi se la persona è un vero appartenente alle forze dell'ordine".