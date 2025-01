Incidente a Vigevano, perde il controllo dell’auto e si ribalta: morto un 36enne

Vigevano (Pavia), 25 gennaio 2025 – Tragico incidente a Vigevano, nel Pavese. Nella notte tra venerdì e sabato, poco prima dell’1.30, un 36enne è morto dopo essersi ribaltato con la sua automobile, affrontando la rotonda tra viale Industria e via Cararola.

Stando a quanto riporta l’Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, sembra che la vettura della vittima sia l’unica coinvolta e che l’uomo alla guida abbia fatto tutto da solo: probabilmente l’auto ha sfiorato il cordolo, il conducente ha perso il controllo e la macchina e si è capovolta non lasciando scampo al 36enne.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo radiomobile di Vigevano per i rilievi di legge e per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.