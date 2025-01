Copiano, incidente tra monopattino e furgone: morto Giovanni Somma, era padre di tre figli

Copiano (Pavia) – Era originario di Palermo e lascia la moglie e tre figli. Giovanni Somma, il sessantenne di Magherno morto dopo lo schianto, avvenuto martedì pomeriggio sulla Sp9 a Copiano, tra il monopattino su cui viaggiava e un furgone era padre di due ragazzi di 28 e 26 anni e di una ragazza 20enne. Pare che usasse il monopattino da qualche mese, da quando era rimasto senza l’auto per un altro scontro frontale.

“Il precedente incidente - conferma il sindaco di Magherno, Giovanni Amato - aveva coinvolto un dipendente del Comune di Vistarino. Ma, al di là dei danni ai mezzi, quella volta era andata bene per i conducenti”. “La famiglia – ricorda sempre Amato – si era trasferita qui a Magherno nel 2016. Provenivano da Cesano Boscone. Siamo immensamente dispiaciuti per l’accaduto, la seconda tragedia in pochi giorni che ci coinvolge. Solo sabato scorso un 22enne di Villanterio ha perso la vita in un altro incidente qui a Magherno”. Il riferimento è a Billy Cardenas giovane che era sul sedile posteriore della Kia Rio guidata da un amico 25enne, anche lui originario dell’Ecuador e residente a Villanterio, uscita di strada lungo la Sp116 mentre riaccompagnavano a casa la fidanzata del 25enne, una ragazza ucraina che abita a Magherno.

La tragedia di Copiano lascia dietro di sè dolore e interrogativi. “Su certe strade il transito in monopattino è effettivamente pericoloso” ha riflettuto ieri Andrea Itraloni, sindaco di Copiano, senza entrare nel merito di cause e dinamica del sinistro ancora al vaglio degli accertamenti della Polstrada. Ha aggiunto però che “l’uso del monopattino va chiaramente limitato e le recenti modifiche del Codice della strada vanno in quella direzione”.

In attesa dei decreti attuativi sull’obbligo di targa e assicurazione, già in vigore con l’inizio di gennaio c’è l’uso del casco obbligatorio e il divieto di circolare fuori dai centri abitati. L’incidente di martedì pomeriggio è avvenuto sulla Sp9, la Provinciale che collega Copiano a Vistarino, ma il punto della collisione risulta ancora, per una cinquantina di metri, nel centro abitato di Copiano: il monopattino poteva regolarmente circolare in quel tratto, anche se per rientrare a Magherno, dove era residente la vittima, avrebbe inevitabilmente dovuto percorrere dei tratti extraurbani. Non si è comunque trattato di un investimento da dietro, perché in base ai primi riscontri i due mezzi procedevano nelle opposte direzioni di marcia, il monopattino verso Vistarino e il furgone verso Copiano, con lo scontro dunque frontale.