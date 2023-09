Vidigulfo, tira un pugno al commesso in cassa: arrestato per rapina impropria

Vidigulfo - Un maldestro tentativo di furto al supermercato, per un valore di circa 100 euro in generi alimentari, s'è tramutato nel più grave reato di rapina impropria.

Una volta scoperto, il giovane responsabile ha infatti colpito con un pugno il commesso alla cassa, cercando di fuggire, ma è stato intercettato e arrestato dai carabinieri. È successo al supermercato iN's di Vidigulfo, in via dell'Artigianato, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 25 settembre.

Oggi in Tribunale il Gip ha convalidato l'arresto di J.R., 24enne originario di Cuba, concedendogli i domiciliari in attesa dell'udienza, rinviata al 7 novembre. Il giovane era già stato notato mentre si aggirava tra gli scaffali e quando si è presentato alla cassa gli è stato chiesto di mostrare anche quello che aveva nascosto nello zaino. Il commesso colpito dal pugno se l'è per fortuna cavata con una lieve contusione, per una prognosi di pochi giorni. Nel frattempo erano stati allertati subito i carabinieri, che erano già nelle vicinanze per un normale servizio di controllo del territorio.

E una pattuglia della Stazione di Landriano, della Compagnia di Pavia, ha intercettato il 24enne mentre correva per le campagne, riuscendo a bloccarlo e facendo scattare l'arresto in flagranza.