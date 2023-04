Via la patente dopo un incidente

Era tornato tranquillamente a casa, dopo aver inveito contro la donna alla guida dell’auto con cui aveva avuto un incidente, sulla Sp200 in località San Pietro di Portalbera. Lei però era finita fuori strada con l’auto ribaltata, pur essendo riuscita a uscire dall’abitacolo, avendo riportato conseguenze poi giudicate guaribili in 8 giorni. I carabinieri lo hanno in breve rintracciato, anche lui residente a Portalbera: via la patente, al termine degli accertamenti scatteranno eventuali contestazioni penali.