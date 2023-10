Va rilanciato il turismo: si parte da Rimini

Il posizionamento turistico della provincia di Pavia purtroppo è ai minimi termini. Nel 2021 in Lombardia, gli arrivi sono cresciuti del +53,7% rispetto al 2020 (-48,9% rispetto al 2019). In questa cornice Pavia, in controtendenza, si colloca terz’ultima, davanti solo a Cremona e Lodi, con 170mila arrivi turistici. Per superare questa tendenza sono necessari nuovi modelli di lavoro e di visione per l’attrattività turistica orientati ad una cornice unitaria per la promozione. Dall’11 al 13 ottobre la Camera di commercio, in collaborazione con il Comune di Pavia, promuove una collettiva di 6 aziende locali alla Fiera di Rimini durante il Ttg - Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. Un evento di 3 giorni durante i quali gli operatori internazionali potranno incontrare enti del turismo e tour operator. Lo scorso anno l’evento ha registrato la presenza di 1.000 buyer. M.M.