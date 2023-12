Una donazione o un invito a condividere il pranzo. Senza dimenticare i dormitori pieni per il freddo

“Aggiungi un pAsto a tavola“ è la campagna di sensibilizzazione lanciata da don Franco Tassone, direttore di Caritas Pavia, per la festa patronale e il Natale. “Aggiungi un pAsto a tavola“ significa aiutare il prossimo con una donazione (www.caritaspavia.itdonazioni) in modo da sostenere le Caritas parrocchiali che distribuiscono alle famiglie i pacchi alimentari. In alternativa può anche essere un invito alla propria tavola rivolto a chi sia solo o fragile. Infine l’iniziativa richiama l’attenzione sui dormitori. "L’emergenza freddo – dice don Franco – costringe Caritas a prolungare le permanenze nelle strutture. Accogliamo al meglio delle nostre possibilità quanti più ospiti, offrendo loro un contesto decoroso e insistendo sulla responsabilizzazione degli utenti perché il nostro obiettivo è favorire l’autonomia. Speriamo che i pavesi siano generosi, sensibili e accoglienti".