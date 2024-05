La ‘trenopolitana’ di Pavia: un treno per Milano ogni quarto d’ora, tra 2 anni sarà realtà

Pavia – La data da segnare sul calendario è il 2026: tra due anni dovrebbero concludersi i lavori e la ‘trenopolitana’ dovrebbe essere pronta per garantire un treno ogni 15 minuti tra Pavia e Milano.

L’infrastruttura ha avuto un’accelerazione dopo la parziale copertura finanziaria tramite fondi del Pnrr e la nomina di un commissario, Vera Fiorani. II progetto prevede il quadruplicamento della tratta Milano Rogoredo-Pavia di circa 29 chilometri con la trasformazione in fermata delle località lungo la linea, esclusa Pieve Emanuele che diventerà stazione.

Due le fasi previste dall’intervento: 11 chilometri di quadruplicamento fino a Pieve Emanuele e 18 chilometri della tratta Pieve Emanuele-Pavia. L’opera, che costerà oltre 960 milioni, 189 per il primo tratto fino a Pieve Emanuele, è stata pensata per migliorare sensibilmente la mobilità del Sudmilanese oltre ad essere fondamentale per spostarsi in futuro da Milano a Genova in meno di un’ora, con la realizzazione del Terzo valico dei Giovi e il quadruplicamento della Tortona-Voghera. I lavori della prima parte dovrebbero partire entro il prossimo mese.

Poi toccherà alla seconda tratta, con la realizzazione di una nuova stazione, Pavia Nord. Di questa si è parlato spesso in passato ed è argomento della campagna elettorale, perché la nuova fermata servirà i futuri residenti delle costruzioni che sorgeranno nell’area dell’ex Necchi, oltre ai pazienti del San Matteo o agli studenti universitari. I tempi di percorrenza dei treni si dovrebbero ridurre dagli attuali 30 a 15 minuti e dovrebbe migliorare la regolarità della circolazione regionale e a lunga percorrenza. È previsto infatti un incremento complessivo di capacità, da 10 a 20 treni l’ora sul complesso delle due linee.

Intanto anche sulla Pavia-Alessandria saranno effettuati lavori di risanamento dei binari. Trenord ha comunicato che, per intervenire, dal 28 luglio all’8 settembre il traffico sul tragitto sarà interrotto alla stazione di Cava Carbonara. Da qui si proseguirà per Pavia con bus sostitutivi e viceversa da Pavia per Cava Carbonara in senso inverso. Nel periodo interessato ci saranno meno corse e la percorrenza complessiva sarà più lunga di circa mezz’ora.