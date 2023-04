Un progetto da premio per l’Unità operativa di Ematologia

Proviene dal San Matteo uno dei progetti premiati con un finanziamento di 30mila euro dal bando Roche per la ricerca clinica a supporto delle figure di data manager e infermieri di ricerca. Presentato dal professor Luca Arcaini (nella foto), il progetto “La disfunzione endoteliale come marcatore predittivo di Graft-Versus-Host-Disease Acuta in pazienti adulti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche (End-Game)“ riguarda il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche, unica opzione terapeutica in diverse malattie ematologiche. "Siamo orgogliosi di essere tra i 10 enti italiani vincitori – così Arcaini, direttore dell’Unità operativa complessa di Ematologia – Tale premio sta contribuendo a facilitare l’esecuzione e la gestione della ricerca nel nostro centro". Sarà la dottoressa Francesca Basiricò, laureata in Molecular biology and genetics all’Università di Pavia, a svolgere per 12 mesi come data manager l’attività di ricerca clinica prevista dal progetto vincitore in Policlinico.

M.M.